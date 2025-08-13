Alles zu oe24VIP
Schrottplatz

Bürgerinitiative

Widerstand gegen Gefahrenstofflager in Amstetten wächst

13.08.25, 13:13
In Greinsfurth bei Amstetten wurden bereits über 1.000 Unterschriften gegen ein geplantes Schrott- und Gefahrenstofflager gesammelt. Die Anrainer fürchten Lärm, Gestank und Gefahr fürs Trinkwasser.

Ein geplantes Abfallbehandlungszentrum sorgt im Bezirk Amstetten für hitzige Diskussionen. Laut Anrainern drohen erhöhte Verkehrsbelastung, Staub- und Geruchsprobleme sowie Risiken für Umwelt und Trinkwasser. Auch Brandgefahr wird befürchtet. Die Bürgerinitiative "Entscheide mit" mobilisierte bereits massiven Widerstand.

Der Gemeinderat stellte sich in zwei Abstimmungen einstimmig gegen das Vorhaben, doch das letzte Wort hat das Land Niederösterreich. Nach einer ersten Verhandlung im Juni muss der Betreiber weitere Unterlagen vorlegen. Erst danach werden Sachverständige erneut prüfen.

Das Genehmigungsverfahren läuft weiter. Laut Landesbehörde könnte noch 2025 eine Entscheidung fallen. Bis dahin wollen die Gegner weiter Druck machen – und hoffen, dass ihre Stimme gegen das umstrittene Projekt Gewicht hat.

