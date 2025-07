Wieder Panik in Zug: Mann schlug mit Nothammer um sich

Nach dem Vorfall in einem deutschen ICE auf dem Weg nach Wien, als ein 20-jährige Syrer mit Hammer und Axt Mitreisende angriff, gab es einen weiteren Vorfall in einem Zug. In Niederösterreich rastete ein Zugfahrgast komplett aus.

Niederösterreich. Heute Vormittag kam es in einem Railjet der ÖBB zu einem Zwischenfall: Ein Mann randalierte während der Fahrt und schlug mit einem Notfallhammer auf die Fensterscheiben des Waggons ein. Die Situation versetzte andere Fahrgäste in Panik. Glücklicherweise befanden sich zwei dienstfreie Polizisten im Zug, die sofort eingriffen, den Mann fixierten und ihre Kollegen alarmierten. Syrer (20) griff Zugfahrgäste an – in Österreich amtsbekannt! Am Bahnhof Ebreichsdorf stiegen weitere Polizeikräfte zu, da der Randalierer weiterhin erheblichen Widerstand leistete. Erst mit vereinten Kräften und durch das Eingreifen eines Notarztes konnte der Mann schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Samariterbund in das Landesklinikum Baden gebracht. © Thomas Lenger/Monatsrevue Der Railjet musste wegen des Vorfalls längere Zeit im Bahnhof Ebreichsdorf stehen bleiben, was zu Verspätungen im Zugverkehr führte. Die Gründe für das aggressive Verhalten des Mannes sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.