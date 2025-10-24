Wien-Schwechat: Polizei findet Koffer voller Cannabis

Die Polizei stoppte einen mutmaßlichen Schmuggler mit einer 25-Kilo-Ladung am Wiener Flughafen.

Schwechat. Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat die Polizei am Donnerstag etwa 25 Kilo Cannabiskraut in zwei Koffern entdeckt. Die Drogen hätten von Bangkok kommend nach Catania in Sizilien weitertransportiert werden sollen.

Ein Brite, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde festgenommen. Der 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.