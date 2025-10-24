Alles zu oe24VIP
Wien-Schwechat: Polizei findet Koffer voller Cannabis
© LPD NÖ/SPK Schwechat

Brite in Haft

Wien-Schwechat: Polizei findet Koffer voller Cannabis

24.10.25, 09:13
Teilen

Die Polizei stoppte einen mutmaßlichen Schmuggler mit einer 25-Kilo-Ladung am Wiener Flughafen.

Schwechat. Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat die Polizei am Donnerstag etwa 25 Kilo Cannabiskraut in zwei Koffern entdeckt. Die Drogen hätten von Bangkok kommend nach Catania in Sizilien weitertransportiert werden sollen.

Ein Brite, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde festgenommen. Der 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

