Wiener Neustadt knackt 50.000-Einwohner-Marke

Am 25. September war es soweit: Wiener Neustadt hatte erstmals mehr als 50.000 Hauptwohnsitze gemeldet. Daher lud Bürgermeister Klaus Schneeberger ein Baby, das an diesem Tag gemeldet wurde, sowie eine junge Familie, die ihre Meldung ebenfalls am 25. September abgegeben haben, ins Rathaus ein.

"Wiener Neustadt ist und bleibt die Stadt fürs Leben – und das für immer mehr Menschen. Wir freuen uns natürlich über jeden Zuzug, weil das die Attraktivität der Stadt und des Standortes Wiener Neustadt unterstreicht. Gleichzeitig ist der Zuzug natürlich auch eine Herausforderung für die gesamte Infrastruktur in der Stadt, an deren Bewältigung wir tagtäglich arbeiten. Ich erwähne hier exemplarisch den Ausbau der Kinderbetreuung, der Bildungseinrichtungen, aber auch den Straßenbau oder die Gesundheitsversorgung. Stolz macht mich, dass wir diese Bevölkerungsentwicklung mit lediglich einer einzigen neuen Baulandwidmung in den letzten 10 Jahren geschafft haben – ansonsten entstand der neue Wohnraum lediglich durch Verdichtung im Stadt-Inneren. Die Familien, die ich zu mir eingeladen habe, stehen symbolisch für den Aufschwung Wiener Neustadts und das positive Wachstum, das wir gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern erreicht haben. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute für die Zukunft in unserer Stadt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).