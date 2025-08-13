Wohnbauprojekt der NBG in Palterndorf/NÖ erreicht Dachgleiche

NBG errichtet 16 moderne Wohnungen in Niedrigenergiebauweise – die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2026 geplant. Nun erfolgte die Dachgleiche mit einem Festakt.

Mit einem feierlichen Akt wurde die Dachgleiche für die neue Wohnhausanlage der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) in Palterndorf, Dobermannsdorfer Straße 394 begangen. In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm Bürgermeisterin Marina Kargl an der Zeremonie teil und würdigte das zukunftsorientierte Wohnbauprojekt.

Dachgleichenfeier v. l.n. r. Martin Schuster, NBG-Direktor, Vizebürgermeister Hubert Fembek und Thomas Seyer, Bürgermeisterin Marina Kargl, Polier Johann Kaimberger, Architekt Florian Schütz, Norbert Schandl, NBG und Baumeister Christian Lang © NBG

Wohnen mit Weitblick und Nachhaltigkeit

Insgesamt entstehen 16 geförderte Wohnungen, davon acht als Mietwohnungen mit Kaufoption und acht als barrierefreie Mietwohnungen. Die moderne Wohnanlage wird in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgen umweltschonend über eine Wärmepumpe, unterstützt durch eine Photovoltaikanlage am Dach. Die Wohnhausanlage umfasst Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 50 und 73 m² und Freiflächen. Den Erdgeschosswohnungen sind zudem Eigengärten zugeordnet. Alle Wohnungen erhalten einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss.

Zur Grundausstattung gehört ein Personenaufzug im barrierefreien Stiegenhaus. Ein Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum, ein Müllraum sowie ein PKW-Abstellplatz im Freien für jede Wohneinheit runden das Angebot ab. Optional kann der Parkplatz mit einer Ladesteckdose für E-Autos ausgestattet werden.

Kinderspielplatz im öffentlichen Park

Auch an die jüngsten Bewohner wurde gedacht: Ein Kinderspielplatz wird in den angrenzenden öffentlichen Park integriert und schafft so Raum für Spiel und Begegnung im Grünen.

Fertigstellung im Frühjahr 2026

Die Fertigstellung des Projekts ist für das 2. Quartal 2026 geplant. Mit dem Bauvorhaben setzt die NBG einen wichtigen Impuls für leistbares, energieeffizientes und generationengerechtes Wohnen in der Region. Info: NBG, Tel. 02236/405 566, www.nbg.at

