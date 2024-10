Zehn Skigebiete mit nur einem Pass erkunden

In Niederösterreich wird für Wintersaison 2024/2025 eine neue Ski-Saisonkarte angeboten, die besonders für Familien attraktiv ist.

Der "NÖ Bergerlebnispass" stellt einen Zusammenschluss von zehn Gebieten dar. Beinhaltet sind für einen Vorverkaufspreis von 400 Euro insgesamt 125 Pistenkilometer und 51 Lifte, wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten betont. Startpunkt der diesjährigen Ski-Saison ist am 6. Dezember, in mehreren Regionen geht das "Dynamic Pricing" in den dritten Winter.

Zehn Skigebiete warten

Der "NÖ Bergerlebnispass" umfasst die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Gemeindealpe Mitterbach, die Hochkar Bergbahnen, Königsberg, die Mariazeller Bürgeralpe, die Ötscherlifte Lackenhof, das Skigebiet Maiszinken, Semmering Hirschenkogel sowie die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel. Bis 31. Oktober gilt der Vorverkaufspreis von 400 Euro, weiters gibt es in diesem Zeitraum auch eine Aktion für den Nachwuchs. Beim Erwerb von zwei Erwachsenen-Pässen fahren alle Kinder im Familienverbund unter 16 Jahren gratis, beim Kauf von einem Erwachsenen-Pass gilt dies für alle Kinder unter elf Jahren. Der Normalpreis des "NÖ Bergerlebnispass" wird später bei 520 Euro (Erwachsene) bzw. 280 Euro (Kinder unter 16) liegen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Markus Redl, Geschäftsführer ecoplus Alpin und Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, mit den Vertreterinnen und Vertretern der zehn Skigebiete, in denen man mit dem NÖ Bergerlebnispass die Pisten nutzen kann. © NLK Filzwieser ×

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sah in der neuen gebietsübergreifenden Karte ein "tolles und schneesicheres Angebot". "Mit dem NÖ Bergerlebnispass wurde ein attraktives Angebot für den Wintertourismus und Wintersport in Niederösterreich geschaffen", so Mikl-Leitner. Bis zum geplanten Saisonende am 6. April stünden damit 122 Skitage zur Verfügung, rechnete die Landeschefin vor.

Frühbucher zahlen weniger

In den dritten Winter geht das "Dynamic Pricing" bei den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften, den Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen. Angeboten werden flexible Tickets mit Früh- und Onlinerabatt. Der Tagespass sei so ab 32,50 Euro erhältlich, betonte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH. "Wir haben gelernt aus den ersten zwei Wintern", hob Redl zudem hervor. Erkenntnisgewinn war die nun erfolgte Etablierung eines "Sorglospakets" um fünf Euro pro gebuchtem Skitag. Ermöglicht wird damit kostenloses Storno ohne Angabe von Gründen.

Gesichert ist laut Redl im kommenden Winter der Betrieb der Ötscherlifte in Lackenhof (Bezirk Scheibbs), wo ein Prozess zur Neupositionierung läuft. Derzeit würden Verhandlungen mit vielen Grundeigentümern laufen, abseits der Liftstationen seien die Flächen nämlich lediglich gepachtet. Weiters brauche es für Gastronomie und Beherbergungsmöglichkeiten auch Investoren.

Sanfter Wintertourismus

Abseits des Skifahrens rückt eine neue Kampagne der Niederösterreich Werbung den "sanften Wintertourismus" ins Zentrum. Dabei sind laut Geschäftsführer Michael Duscher mit St. Pölten, Baden, Wiener Neustadt, Zwettl, Krems, Retz und Waidhofen a. d. Ybbs sieben ausgewählte Städte als "perfekte Basis, um Niederösterreich zu erkunden".