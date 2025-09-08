Zwei NÖ-Kinderbetreuungs-Stätten erweitert

Als Teil der sogenannten "Blau-gelben Betreuungsoffensive" sind jetzt zwei Kinderbetreuungsstätten in Niederösterreich eröffnet worden - und zwar in Pfaffenschlag und in Eggenburg, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Vergangenen Freitag wurde die neue eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung in Pfaffenschlag offiziell eröffnet. Die TBE wurde an den bestehenden Kindergarten angebaut. Im Zuge der Zubauarbeiten wurde auch der Raumfehlbestand des bestehenden Kindergartens bereinigt und die Barrierefreiheit hergestellt.

„Die ,blau-gelbe Betreuungsoffensive‘ ist die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Investition in frühkindliche Bildung und gleichzeitig werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatkräftig unterstützt. Wir setzen hiermit gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 330.000 Euro unterstützt. Zudem hat die Gemeinde eine Förderzusage aus 15-a Mitteln in Höhe von 155.000 Euro bekommen.

Pfaffenschlag und Eggenburg

Am Freitag wurde auch der Ausbau der Kinderbetreuung in Eggenburg offiziell eröffnet. Erst vor wenigen Jahren wurde in der Dr. Eduard Kranner-Straße ein viergruppiger NÖ Landeskindergarten mit angebauter eingruppiger Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) errichtet. In Zusammenhang mit der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive wurde dieser Kindergarten zu einem fünfgruppigen Kindergarten umgestaltet und gleichzeitig im Generationenzentrum in der Dr. Eduard Kranner-Straße eine zweigruppige TBE neu eingerichtet.

Im Zuge der Arbeiten wurde unter anderem das Gebäude thermisch saniert, Fenster getauscht und ein barrierefreier Zugang errichtet. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von rund 490.000 Euro unterstützt. Die Tagesbetreuungseinrichtung wird vom NÖ Familienbund geführt.