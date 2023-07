Zwei Pkw-Brände binnen kurzer Zeit auf S6 in Niederösterreich

Auf der Semmering Schnellstraße (S6) im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen haben zwei Pkw-Brände binnen weniger Stunden die Einsatzkräfte gefordert.

Der Ausgang war Feuerwehrangaben vom Montag zufolge aber ein relativ glimpflicher. An den Autos entstand am Sonntag Totalschaden, die Insassen - unter ihnen in beiden Fällen auch Kleinkinder - befreiten sich ohne fremde Hilfe aus den Kfz und blieben unverletzt.

© APA/FF GLOGGNITZ ×

Die beiden Alarmierungen gingen laut Feuerwehr kurz vor 11.30 Uhr sowie gegen 16.30 Uhr ein. Regional betroffen waren die Abfahrt Maria Schutz sowie die Einfahrt des Parkplatzes Gloggnitz Nord.