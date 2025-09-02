Zwutschki Pomali: Oldtimer-Klassiker brausten durchs Waldviertel

Mit „Zwutschki Pomali“ organisierte Ex-Vizekanzler und Oldtimer-Fan Wolfgang Brandstetter wieder die legendäre Ausfahrt durchs Waldviertel.

Der Hauptplatz in Eggenburg war vergangenen Sonntag erneut Treffpunkt für Oldies-Fans: die „Zwutschki Pomali“-Ausfahrt quer durch mehrere Bezirke des Waldviertels stand wieder auf dem Programm. Zuvor stärkten sich noch die Besatzungen im Festsaal der Raiffeisenbank, bevor aufs Gas getreten wurde, galt es doch, eine 180-Kilometer-Tour anzutreten.

Vor dem Start präsentierte Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und Oldies-Liebhaber den Streckenverlauf und die Sicherheitsvorkehrungen. Ihm zur Seite stand Christian Bauer vom Verein zur Erhaltung technischen und historisch wertvollen Kulturgutes. Beeindruckende Boliden gingen an den Start.

Illustre Rennschar von Vilimsky bis Stöger

Um nur einige Starter namhaft zu machen: Harald Vilimsky fuhr einen Jaguar XJS Baujahr 1991, Ottokar Plessl einen Ferrari 550 Maranello Baujahr 1997, Josef Stöger einen Porsche 911 SC Targa Baujahr 1978, Franz Straßberger einen Mercedes 260E W124, Erich Prand-Stritzko einen Volvo 122S Baujahr 1990, Bürgermeister Günther Brandstetter aus Heldenberg steuerte einen Vauxhall Chevette Baujahr 1974, der Eggenburger Arzt Gerald Oppek einen MG B Baujahr 1969, Harald Oppeck einen VW Käfer Baujahr 1958, Jörg Zotter einen Rolls-Royce Silver Shadow und Hermann Dick sorgte mit seinem Pontiac TransAm Baujahr 1978 für Aufsehen.

Eine schöne Rundreise mit Oldtimer-Prämierung

Der erste Kontrollpunkt war beim Museum Horn, dann gab es Stationen in Vitis mit gemeinsamen Mittagessen in der Waldschenke in Kurzschwarza. Weiter ging es nach Raabs und zum Zirkuszelt in Drosendorf, bevor die Gruppe nach Eggenburg zurückkehrte.

Die schönsten Oldtimer wurden im Anschluss prämiert. Einem gemütlichen Ausklang mit Fachsimpelei stand nun nichts mehr im Wege.

Die stolzen Veranstalter konnten "Zwutschki Pomali" auch schon fürs nächste Jahr ankündigen.