1.277 Problemstellen für den Radverkehr in 173 Gemeinden und Städten in Oberösterreich

Der Hauptproblem-Spot für Radfahrer in Oberösterreich ist die Linzer Nibelungenbrücke.

OÖ. 1.277 Problemstellen für den Radverkehr in 173 Gemeinden und Städten Oberösterreichs wurden bei der VCÖ-Initiative gemeldet. Die Bevölkerung konnte von Mitte März bis Anfang Mai Problemstellen für das Radfahren in eine Online-Karte des VCÖ eintragen. Am häufigsten wurden fehlende Radwege eingetragen vor Gefahrenstellen und Abschnitten, wo das Tempo des Kfz-Verkehrs zu hoch ist. Die Mobilitätsorganisation VCÖ hat die Problemstellen an die jeweils zuständige Gemeinde beziehungsweise Stadt weitergeleitet.

Am häufigsten wurden fehlende Radwege gemeldet, nämlich 586. 370 Einträge weisen auf Gefahrenstellen hin und 341 auf Straßen, wo das Tempo des Kfz-Verkehrs zu hoch ist. 328 Einträge betreffen mangelhafte Radwege, 230 Einträge unübersichtliche Stellen und weitere 157 Einträge Engstellen. 77 Einträge zeigen schlechte Ampelschaltungen auf. Zudem wurden 44 Straßen beziehungsweise Plätze eingetragen, wo Fahrradabstellplätze fehlen.