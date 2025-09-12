Alles zu oe24VIP
Wir Eigenbrötler
10. Genusslandstraße

100 Direktvermarkter auf der Linzer Landstraße

12.09.25, 10:37 | Aktualisiert: 12.09.25, 13:09
Am Samstag schenkt Schetti‘s Braumanufaktur ab 13 Uhr im Intersport Winninger aus.  

Linz. "Mit der 10. Genusslandstraße ist Oberösterreichs Esskultur in ihrer geballten Vielfalt wieder mitten in der Landeshauptstadt präsent. Unsere Qualitätsmanufakturen und bäuerlichen Familienbetriebe bringen ein Stück Heimat auf die Linzer Landstraße – regional, hochwertig und mit ganz viel Liebe gemacht“, freut sich LH Thomas Stelzer (ÖVP). 

Mehr als 100 zertifizierte Genussland-Partner – von bäuerlichen Direktvermarkter  und Lebensmittelmanufakturen bis hin zu Genussland-Gastronomen – präsentieren heute und morgen, wie vielfältig Oberösterreich schmeckt. 

"Für die Genussland-Familie mit ihren rund 550 regionalen und bäuerlichen Handwerksbetrieben ist die Genusslandstraße eine einzigartige Bühne. Sie bringen ihre Qualitätsprodukte mitten in die Stadt – und damit direkt zu den Menschen. Das schafft Nähe, Vertrauen und Wertschätzung und legt oft den Grundstein für dauerhafte Beziehungen. Genau dieses Zusammenspiel ist die starke Basis unseres Agrarstandortes Oberösterreich – und unser Vorsprung für die Zukunft", sagt Landwirtschaftslandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). 

Die Stände stehen heuer nicht nur direkt auf der Landstraße sondern auch am Martin-Luther-Platz, Domplatz und auf der Promenade. 

Öffnungszeiten:
Freitag, 12. September
10 – 19 Uhr Landstraße, Taubenmarkt, Bethlehemstraße, Promenade, Martin-Luther-Platz
12 – 22 Uhr Domplatz
Samstag, 13. September
10 – 18 Uhr Landstraße, Taubenmarkt, Bethlehemstraße, Promenade, Martin-Luther-Platz
10 – 21 Uhr Domplatz 

Es gibt auch Indoor-Programmpunkte: Am Samstag findet um 14 Uhr eine Mostkost im Benetton-Shop statt und Peter Affen lädt um 16 Uhr zur Whisky-Verkostung bei Marc O`Polo.

