104 Raser bei Kontrollen an einem Abend in Linz-Land erwischt

Bei einer neuerlichen Schwerpunktkontrolle der Tuning-Szene sind am Freitagabend im Bezirk Linz-Land 104 Raser erwischt worden. Zudem wurden bei 21 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Zwei Autofahrer, die mit Drogen oder alkoholisiert am Steuer erwischt wurden, mussten den Führerschein abgeben. 25 Anzeigen hagelte es wegen Missachtung diverser Verkehrsvorschriften, 39 Organstrafverfügungen wurden ebenso ausgestellt.