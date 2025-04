15-Jähriger raste mit BMW in den Tod

Der Wagen geriet in den Straßengraben, hob richtiggehend ab und prallte gegen einen Stahlwerbeträger. Der 15-jährige Lenker, ein junge Tschetschene, starb – zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Oberösterreich. Am Donnerstagabend kam es in Traun (Stadtteil St. Martin) zu einem ebenso spektakulären wie tragischen Verkehrsunfall.: Ein 15-Jähriger aus Linz fuhr einen PS-starken BMW mit zwei Mitfahrern – einem 17-Jährigen aus Wels-Land (dessen Vater der Pkw auch gehört) und einem 19-jährigen Tschetschenen aus Linz-Land. Auf der Wiener-Bundesstraße B1 verlor der Jugendliche nach einem gewagtem Überholmanöver die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei besteht auch der Verdacht eines Straßenrennens, dem aber erst nachgegangen werden muss. Der Wagen geriet jedenfalls in den Straßengraben, hob ab und prallte gegen einen Stahlwerbeträger, bevor er am Dach landete.

© laumat.at ×

© laumat.at ×

Der 15-jährige Tschetschene wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb er noch an der Unfallstelle. Die beiden Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Ersthelfer leisteten rasch Erste Hilfe. Die Angehörigen des verstorbenen Jugendlichen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Bis zu 400 Menschen - Freunde, Hinterbliebene wie auch viele Gaffer - sorgten vor Ort für tumultartige Szenen. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.