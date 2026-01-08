2 Mio. Besucher in den 90 Kinosälen von Oberösterreich

Aktuell sorgen 25 Kinos mit 90 Sälen und rund 13.000 Sitzplätzen für ein flächendeckendes Angebot im gesamten Bundesland.

OÖ. Die Kinobranche in Oberösterreich blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit genau 2.002.709 Besuchern verzeichneten die heimischen Kinos ein Plus von 9,22 % gegenüber dem Vorjahr (2024 waren es 1.833.684 Besucher). Damit liegt Oberösterreich sogar über dem österreichweiten Besucherplus von 8,62 %..

Hans Peter Obermayr, Branchensprecher der oberösterreichischen Kinos: „Dieses Ergebnis zeigt eindrucksvoll, dass das Kino nach wie vor einen festen Platz in der Freizeit- und Kulturlandschaft Oberösterreichs hat. Die Menschen schätzen das gemeinsame Filmerlebnis auf der großen Leinwand. Will man Musik in der bestmöglichen Form erleben, geht man auf ein Live-Konzert. Beim Film ist das Kinoerlebnis der größtmögliche Erlebnisfaktor.“

Die erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2025 in Oberösterreich sind:1. „Das Kanu des Manitu“2. „Aufputzt is“ (der erfolgreichste österreichische Kinofilm seit über 20 Jahren!)3. „Ein Minecraft Film”4. „Lilo & Stitch”5. „Zoomania 2”6. „Avatar: Fire and Ash”