Der Straßendienst des Landes NÖ meldete am heutigen Morgen teilweise salznasse Fahrbahnen, im Waldviertel, Mostviertel. Im südlichen Industrieviertel gibt es überwiegend matschige Fahrbahnen beziehungsweise gestreute Schneefahrbahnen. Auch mit mehr Verkehr in Richtung Skigebieten ist rechnen.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Rohrersattel, der B 20 über den Josefsberg und den Annaberg, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld sowie auf der B 71 über den Zellerrain. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Stärkerer Verkehr in Richtung Skiregionen

Am Wochenende dürfte der Verkehr in Richtung Skiregionen deutlich stärker werden. Zu den Anfahrts- und Abfahrtszeiten am Morgen und am Nachmittag ist deshalb in NÖ auf der S 6 zwischen Seebenstein und Mürzzuschlag mit mehr Verkehr und eventuell Verzögerungen zu rechnen.

Niedrige Temperaturen und Schneefall

Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich zwischen -11 Grad Celsius im Raum Gföhl und Pöggstall und -1 Grad Celsius in St. Peter in der Au. Die Neuschneemengen beliefen sich heute auf jeweils bis zu drei Zentimeter im Waldviertel (Groß Gerungs) und im Industrieviertel (Baden) sowie auf bis zu fünf Zentimeter im Mostviertel (Amstetten, St. Peter/Au). Im Raum St. Peter in der Au kommt es abschnittsweise auch zu leichten Schneeverwehungen. In Teilen Niederösterreichs gibt es Schneefall.