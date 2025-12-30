George Clooney ist jetzt Franzose – Staatsbürgerschaft offiziell bestätigt

George Clooney ist nun offiziell Franzose. Der Hollywood-Star hat gemeinsam mit seiner Frau Amal und den beiden Kindern die französische Staatsbürgerschaft angenommen.

Schon lange verbringt George Clooney einen Großteil des Jahres in Frankreich. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er regelmäßig auf einem Bauernhof in der Provence, umgeben von Weinbergen und Olivenbäumen. Nun ist es offiziell: Die Familie hat den französischen Pass. Das geht aus einem Dokument hervor, das am Wochenende im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Anfang Dezember sprach Clooney offen über seine besondere Beziehung zu Frankreich. "Ich liebe die französische Kultur, ihre Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche", sagte der Oscar-Preisträger dem Radiosender RTL.

© Getty Images

Leben abseits von Hollywood

Bereits 2021 kaufte das Paar ein ehemaliges Weingut in Brignoles im Süden Frankreichs. Für Clooney, der selbst ländlich aufgewachsen ist, sei das Anwesen ein Ort zum Durchatmen. Dort gebe es keine Paparazzi vor der Schule seiner Kinder. "Das ist für uns das Wichtigste", sagte er im Interview.

Kinder fern von Los Angeles

© APA/AFP/TIZIANA FABI

Clooney schwärmte bereits früher davon, dass seine Kinder in Frankreich weniger Zeit am iPad verbringen. Stattdessen würden sie draußen spielen, Traktor fahren und praktische Dinge lernen. Die Familie halte sich bewusst fernab von Los Angeles auf. Auch wenn die Familie nur einen Teil des Jahres in Frankreich verbringt, ist das Anwesen für sie etwas Besonderes. Es sei der Ort, "an dem wir am glücklichsten sind", so Clooney. Das Grundstück umfasst unter anderem einen Pool, einen Tennisplatz, 25 Hektar Weinberg und rund 1200 Olivenbäume.

Frankreich als Rückzugsort

© Getty Images

Nicht nur Clooney zieht es nach Frankreich. Auch US-Regisseur Jim Jarmusch (72) plant dort einen Rückzugsort. "Ich möchte einen Ort, an dem ich den Vereinigten Staaten entfliehen kann", sagte er dem Sender France Inter.