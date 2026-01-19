21.390 Lehrlinge werken in 5.038 Ausbildungsbetrieben

Trotz Rezession gab es noch immer weit mehr offene Lehrstellen als Bewerber.

OÖ. 6.015 Jugendliche haben im Vorjahr in Oberösterreich ihre Berufskarriere mit einer Lehre gestartet. Mit 21.390 Lehrlingen in 5.038 Ausbildungsbetrieben war Oberösterreich auch 2025 die Lehrlingshochburg der Republik. „Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 347 Lehranfänger weniger. Das ist ein überschaubarer Rückgang angesichts der Rezession“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer anlässlich der Präsentation der Oö. Lehrlingsbilanz 2025.

Mit 39 % der 15-Jährigen, die sich für eine Lehre entscheiden, bleibt die duale Ausbildung die bevorzugte Ausbildungsform in Oberösterreich. Programme wie „Lehre mit Matura“ steigern zusätzlich die Attraktivität durch erweiterte Bildungs- und Verdienstmöglichkeiten. Jeder achte Lehrling entscheidet sich für Lehre mit Matura. Pro Lehrling fließen 360 Euro in überbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen – ein Spitzenwert in Österreich.

Im Jahresdurchschnitt 2025 gab es deutlich mehr offenen Lehrstellen (1.450) als Bewerber (902).