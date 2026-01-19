Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Kitzbühel
Kitzbühel Hahnenlamm
© Gepa

Kitzbühel bereit!

Hahnenkamm-Spektakel: Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

19.01.26, 09:00 | Aktualisiert: 19.01.26, 12:12
Teilen

Die berühmte Streif in Kitzbühel ist bereit für das spektakulärste Ski-Wochenende des Jahres. Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl verspricht eine "Streif, wie wir sie kennen und lieben" trotz warmer Temperaturen.

Die 86. Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel stehen bevor. Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl verspricht für das Wochenende nach einem perfekten Aufbau eine "Streif, wie wir sie kennen und lieben". "Ich nehme an, dass am ersten Trainingstag von einer handzahmen Streif gesprochen werden wird. Das wird sich im Verlauf der Woche aber noch entwickeln", sagte er.

Kunstschnee hält warmen Temperaturen stand

Die berühmteste Abfahrt (Samstag, 11:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker)  der Welt wurde mit Wasserwerfern präpariert. "Die Feuchtigkeit ist noch drinnen und wird in den nächsten Tagen nach oben kommen. Dann wird sie auch noch glatter", prognostizierte Mittermayer-Weinhandl. Teils sehr warme Temperaturen hätten der im Schnitt 80 Zentimeter dicken Kunstschneeauflage aufgrund der Nord-West-Ausrichtung des Hanges nicht viel angetan. Der Großteil der Strecke besteht aus Maschinenschnee.

Die Termine für das Kitz-Wochenende

Freitag:

  • 11:30 Uhr: Super-G | Streifalm
  • 18:00 Uhr: Startnummernverlosung Abfahrt | Zielgelände
  • 18:30 Uhr: Siegerehrung Super-G | Zielgelände

Samstag: 

  • 11:30 Uhr: Abfahrt | Streif
  • 18:00 Uhr: Startnummernverlosung Slalom | Zielgelände
  • 18:20 Uhr: Ehrung Legende des Jahres | Zielgelände
  • 18:30 Uhr: Siegerehrung Abfahrt | Zielgelände

Sonntag:

  • 10:30 Uhr: Slalom 1. Lauf | Ganslern
  • 13:30 Uhr: Slalom 2. Lauf | Ganslern
    anschließend Siegerehrung Slalom | Zielgelände

Riesiges Sicherheits- und Budget-Aufgebot

Wiederum wurden 17 km Sicherheitsnetze mit 10.000 PVC-Stangen und 81 Masten montiert. 180 Aufprallschutzmatten und 155 sogenannte Airfences - ein einziges dieser Luftkissen ist 170 Kilo schwer - stehen für die Sicherheit. Das Budget des Kitzbüheler Ski Clubs für die 86. Auflage der Hahnenkammrennen beträgt mittlerweile 14 Millionen Euro.

Mittermayer-Weinhandls Leidenschaft

"Mit jedem Mal die Streif runterrutschen, wächst irgendwas in die Höhe. Genauso wächst auch meine Vorfreude in die Höhe", sagte der Rennleiter, der die Geschicke seit 2019 lenkt. "Solange ich für den KSC einen guten Dienst machen kann, mache ich das sehr gern. Man darf nicht nur beim größten Ski-Event der Welt mitarbeiten." Sein Rad-Geschäft in Aschau im Chiemgau lässt er wie jedes Jahr um diese Zeit geschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden