44 misshandelte Hunde entdeckt: U-Haft verhängt

In einem Verlies entdeckten die Beamten 44 Hunde, darunter kleine Welpen, die in erbärmlichen Zustand waren: ohne Tageslicht, ohne Zugang zu Nahrung, Wasser oder Frischluft.

Oberösterreich. Die oberösterreichische Polizei befreite 44 Hunde, die in einem Haus in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) unter grausamen Bedingungen in Käfigen eingesperrt waren. Die Tiere wurden in den Verliesen gezüchtet und für illegale Hundekämpfe missbraucht. Die Beamten und Tierretter fanden die Tiere in einem erbärmlichen Zustand vor: Die Hunde waren ohne Tageslicht, ohne Zugang zu Nahrung, Wasser oder Frischluft in verschmutzten Käfigen eingesperrt.

© Tierparadies Schabenreith | Hofner

U-Haft gegen 45-Jährigen verhängt

Polizei stellte Stachelhalsbänder sicher.

Am Sonntagnachmittag die Untersuchungshaft über den 45-jährigen verdächtigen Bewohner verhängt, wie die Staatsanwaltschaft Linz gegenüber "ORF OÖ" berichtet. Laut Staatsanwalt wurden bei der Hausdurchsuchung auch eine große Menge an Waffen und eine erhebliche Menge an Suchtgift gefunden.

© Tierparadies Schabenreith | Hofner

In diesem Haus machten die Polizisten den schockierenden Fund.

Die Polizei stieß bei der Hausdurchsuchung außerdem auf Videobeweismaterial, das die grausamen Hundekämpfe dokumentierte. Zusätzlich zu den Hunden wurden 25 Hühner und Puten nahe dem Gebäude, das mit Hunde- und Rehfellen ausgestattet war, aufgefunden.

Tierretter: "Reiner Horror"

Als "reinen Horror" beschreibt Tierretter Harald Hofner vom Tierparadies Schabenreith den Anblick der abgemagerten und verletzten Tiere, die in Käfigen untergebracht waren. "Man hat kaum Luft bekommen, es war absolute Dunkelheit", erzählt er gegenüber "ORF OÖ".