50 Shades of Schmäh und Kultur bei "Salzkammergut Festwochen"

Am Freitag wurde das Sommerprogramm der Salzkammergut Festwochen Gmunden präsentiert.

OÖ. Im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden geben Bilderbuch am 1. August im Toscana-Park ein Heimspiel. Tags darauf wird zu Boney M getanzt. Philipp Hochmair bis hin zu Nicholas Ofczareks gefeierter „Schubertiade“ mit Georg Nigl. Literarische und theatralische Meisterwerke wie Christian Krachts „EUROTRASH“ in Kooperation mit dem LandestheaterLinz, Michael Maertens und Maria Happels szenische Lesung von Turrinis „Alpenglühen“ oder Sven-Eric Bechtolfs und Petra Morzés „Weltverbesserer“ von Thomas Bernhard stehen am Programm. Herzergreifend laden auch Meyerhoffs Mutterherzgeschichten und der darauffolgende Talk mit Harald Schmidt ein, in die Vielfalt der Erzählungen einzutauchen.Der brillante Kit Armstrong entführt mit dem Minetti Quartett in die Musik Mozarts und Schuberts, die Upper Austrian Sinfonietta feiert den 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn im frisch renovierten Stadttheater und Rolando Villazón und Daniela Dett verzaubern, gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz, in der einzigartigen Kulisse der Saline.

Alex Kristan in der Saline Ebensee

Mit augenzwinkerndem Witz beleuchtet Alex Kristan am 4. Juli in der Saline Ebensee in "50 Shades of Schmäh" die Freuden und Herausforderungen eines „Best Agers“. Familien dürfen sich auf die bezaubernde Veranstaltung mit Chris Pichler freuen, die schon die jüngsten Besucher begeistert. Jazz- und Popklänge von Thomas Quasthoff bis zu Ernst Molden und dem Nino aus Wien ergänzen das

Musikprogramm.

© APA ×

Kulturreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP): "Die Salzkammergut Festwochen Gmunden sind nicht nur ein – das ganze Jahr umspannendes – kulturelles Großereignis in der Tourismusregion Salzkammergut, sie sind auch Botschafter heimischen Kulturschaffens über unsere Landesgrenzen hinweg. Und dies, obwohl die Konkurrenz aus nah und fern ebenfalls mit hervorragenden Programmen und Konzepten aufwarten kann."