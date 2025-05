57-Jähriger bei Bergtour im Salzkammergut tödlich verunglückt

Erfahrener Kletterer stürzte rund 30 Meter über Steilhang ab.

Gmunden. Ein 57-Jähriger ist am Samstag bei einer Bergtour im Bereich des Offensees (Bezirk Gmunden) rund 30 Meter über eine Steilwand gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Gattin hatte in den Nachtstunden die Bergrettung Ebensee alarmiert, nachdem ihr Gatte noch immer nicht daheim war. Die Suche mit Drohnen, Suchhunden und Polizeihubschrauber war in der Nacht unterbrochen worden. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Leiche des Vermissten entdeckt.

"Er war ein erfahrener Berggeher, der sich gut auskannte", sagte ein Mitglied der Bergrettung Ebensee am Sonntag gegenüber der APA. Nachdem gegen 2.00 Uhr in der Nacht die Suche abgebrochen werden musste, ging es gegen 5.00 Uhr für die Einsatzkräfte wieder auf den Berg. Die Leiche des 57-jährigen Einheimischen fand man wenig später im Bereich des Sulzkogels am Fuße einer etwa 30 Meter hohen Steilwand. Der Steig in der Nähe war nicht markiert, wie die Polizei mitteilte.