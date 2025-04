58.000 Gäste: Welser Messe zieht positive Bilanz

Mit rund 58.000 Besuchern war die Welser Messe auch heuer wieder ein Erfolg. Während drinnen geschaut und gekauft wurde, wird draußen bald kräftig umgebaut.

Mit 58.000 Gästen zieht die Welser Messe eine positive Bilanz – das Vorjahresergebnis wurde wieder erreicht. Die Messen "Urlaub und Ausflug" sowie "Blühendes Oberösterreich" waren besonders gut besucht. Im Mai starten nun große Umbauten: 13 alte Hallen weichen einer neuen Großhalle um 34 Millionen Euro, die 2026 erstmals bei der Energiesparmesse genutzt werden soll.

