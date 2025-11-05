61 % der Oberösterreicher verzichten lieber auf Kaffee als auf Brot und Gebäck

Die neuen Brote mit Roggen-Sauerteig sind besonders gut verträglich.

Wels. Der Wels­er Großbäcker Resch & Frisch bietet seit Montag sechs neue handgemachte Premium-Produkte mit mindestens 24 Stunden Teigführung an: vom Walli von Resch (Wallnussbaguette) bis hin zum Wurzelweckerl Karli von Resch.

Die Oberösterreicher essen im Bundesländervergleich am häufigsten Brot und Gebäck. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Resch&Frisch zeigt genau das und gibt spannende Einblicke.

72 % der Oberösterreicher essen an 5 bis 7 Tagen pro Woche Brot und Gebäck und liegen damit an der Spitze im nationalen Vergleich.



Für 33 % der Oberösterreicher spielt die Herkunft der Rohstoffe beim Kauf von Brot und Gebäck eine größere Rolle als in allen anderen Bundesländern und ist damit ein Spitzenwert im nationalen Vergleich.



61 % der Oberösterreicher würden lieber auf Kaffee verzichten als auf Brot und Gebäck und zeigen damit, welchen hohen Stellenwert Backwaren im Alltag haben.



Fast 70 % der Oberösterreicher ist es wichtig, dass kein Brot oder Gebäck weggeworfen wird.