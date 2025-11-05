Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
61 % der Oberösterreicher verzichten lieber auf Kaffee als auf Brot und Gebäck
© Resch und Frisch

Studie

61 % der Oberösterreicher verzichten lieber auf Kaffee als auf Brot und Gebäck

05.11.25, 16:12
Teilen

Die neuen Brote mit Roggen-Sauerteig sind besonders gut verträglich. 

Wels. Der Wels­er Großbäcker Resch & Frisch bietet seit Montag sechs neue handgemachte Premium-Produkte mit mindestens 24 Stunden Teigführung an: vom Walli von Resch (Wallnussbaguette) bis hin zum Wurzelweckerl Karli von Resch.  

Die Oberösterreicher essen im Bundesländervergleich am häufigsten Brot und Gebäck. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Resch&Frisch zeigt genau das und gibt spannende Einblicke.

72 % der Oberösterreicher essen an 5 bis 7 Tagen pro Woche Brot und Gebäck und liegen damit an der Spitze im nationalen Vergleich.

Für 33 % der Oberösterreicher spielt die Herkunft der Rohstoffe beim Kauf von Brot und Gebäck eine größere Rolle als in allen anderen Bundesländern und ist damit ein Spitzenwert im nationalen Vergleich.

61 % der Oberösterreicher würden lieber auf Kaffee verzichten als auf Brot und Gebäck und zeigen damit, welchen hohen Stellenwert Backwaren im Alltag haben.

Fast 70 % der Oberösterreicher ist es wichtig, dass kein Brot oder Gebäck weggeworfen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden