Die Brüstung von zwei Meter hohem Podest brach.

Eferding. Ein 64-Jähriger ist am Dienstagnachmittag beim Obstpflücken in seinem Garten im Bezirk Eferding tödlich verunglückt. Der Mann war auf ein zwei Meter hohes Podest gestiegen. Plötzlich brach die Brüstung dieser Plattform und er stürzte in die Tiefe.

Seine Frau verständigte den Notruf, für den 64-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.