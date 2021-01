Alkoholisierter Autodieb crasht mit Pkw in Hausmauer

34-jähriger Einheimischer hatte Alkoholgehalt von 2,26 Promille.

Kronstorf/Linz. Ein schwer alkoholisierter Autodieb hat am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land verursacht, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich in der Früh mitteilte. Der in dem Bezirk beheimatete Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille Alkoholgehalt.

Fahrzeugschlüssel entwendet

Der Polizei-Aussendung zufolge hatte der 34-Jährige nach einem Trinkgelage in der Gemeinde Kronstorf ohne Wissen des Zulassungsbesitzers einen Fahrzeugschlüssel entwendet und war anschließend mit dem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Enns gefahren. Dabei kam er im Ortsgebiet von Kronstorf rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer.