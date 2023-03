Eine 58-Jährige ist am Sonntagabend in Wels bei laufendem Motor am Steuer ihres Autos eingeschlafen.

Jemand hatte eine reglose Person in einem teilweise in einem Grünstreifen stehenden Fahrzeug bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass die Frau sturzbetrunken war und schlief. Sie weckten sie, ein Alkotest ergab 2,84 Promille. Den Führerschein musste die 58-Jährige abgeben. Ihr Sohn holte sie ab und brachte sie nach Hause, so die Polizei.