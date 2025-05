Anti-Obdachlosen-Bänke: Dornbirn baut sie ab, Linz baut sie auf

"Es muss sichergestellt werden, dass die Obdachlosen in Zukunft nicht mehr am Busbahnhof Zuflucht suchen", fordert LinzPLUS.

Linz. Seit dieser Woche laufen die Bauarbeiten zur umfassenden Sanierung des Busterminals beim Linzer Hauptbahnhof. Während das Projekt mit einer verbesserten Infrastruktur für Fahrgäste beworben wird, ignoriert es zentrale soziale Bedürfnisse. Die Obdachlosen schlafen während der Baustelle weiterhin dort. Und es gibt weiterhin kein öffentlich zugängliche, kostenlose WC-Anlagen.

„Ein Terminal, der täglich von 6.000 Menschen frequentiert wird, braucht nicht nur ein neues Outfit, sondern auch Menschlichkeit“, kritisiert Gemeiderat Michael Roth-Schmida (KPÖ).

Besonders zynisch laut Roth-Schmida: Während in Städten wie Dornbirn sogenannte Anti-Obdachlosen-Bänke entfernt werden, werden in Linz genau solche Bänke – mit Mittelstreben zum Verhindern des Liegens – neu aufgestellt. Zusätzlich soll ein Wachdienst für die Vertreibung ungewollter Personengruppen sorgen.

© Stadt Dornbirn ×

"Nur Kojen ohne Sitz- und Liegemöglichkeiten zu schaffen, ist sicher nicht die Antwort auf die Herausforderungen, die wir hier am Linzer Busbahnhof haben“, so Brita Piovesan, Gemeinderätin von LinzPLUS. Bereits vor einem Jahr brachte die KPÖ einen Antrag im Gemeinderat ein, um ein Pilotprojekt für eine Bahnhofsmission zu starten – mit Ruheraum, sanitären Anlagen und einem Beratungsangebot für Menschen in Notlagen. Passiert ist seither nichts. In Graz wurde bereits ein solches Pilotprojekt erfolgreich getestet und als dauerhaftes Tageszentrum eingerichtet.