ASFINAG rüstet auf: Lasertechnik ersetzt alte Radarboxen

Moderne Lasertechnik ersetzt alte Radarboxen: Auf Österreichs Autobahnen werden derzeit neue Radargeräte installiert – mit höherer Genauigkeit und geringerer Toleranz.

Die ASFINAG tauscht österreichweit alte Radarboxen gegen moderne Lasertechnik aus. Die neuen Geräte sind präziser und haben nur mehr drei Prozent Toleranz bei Geschwindigkeitsmessungen – statt bisher fünf. In Salzburg wurde kürzlich das erste neue Gerät montiert, in Oberösterreich sind bereits neun im Einsatz. Zwei weitere folgen heuer. Insgesamt sollen 120 Anlagen in zwei Tranchen erneuert werden.

Die Kosten pro Gerät betragen je nach Standort 100.000 bis 180.000 Euro. Während die ASFINAG die Geräte bereitstellt, liegt die Auswertung und Ahndung von Übertretungen bei der Polizei. Die alten Geräte seien laut ASFINAG bis zu zwölf Jahre alt und technisch überholt.