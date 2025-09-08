Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Verfolgungsjagd von Polizei
© Getty

Alktest verweigert

Auf Flucht nach Tankbetrug auf A8 bei Wels gegen Leitschiene geprallt

08.09.25, 15:25
Teilen

Zuvor Wohnmobil auf Parkplatz angefahren. 

Wels. Ein Autofahrer hat Montagfrüh auf der A8 nach einem Tankbetrug bei der Raststation Aistersheim einen Unfall gebaut. Der Mann war ohne zu bezahlen von der Zapfsäule davon gerast und rammte noch ein auf einem Parkplatz abgestelltes Wohnmobil. Als er auf die Autobahn Richtung Wels auffuhr, gefährdete er durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Nach ca. acht Kilometern geriet er auf der Flucht mit dem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene.

Alarmierte Rettungskräfte des Roten Kreuzes und ein Lkw-Lenker konnten den aggressiven und offenbar alkoholisierten Mann, der unverletzt blieb, so lange festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann verweigerte einen Alkoholtest, seine Identität konnte vorerst nicht geklärt werden, da er keine Ausweisdokumente bei sich hatte. Im Pkw wurden mehrere Treibstoffkanister und Schläuche gefunden. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden