Auf Flucht nach Tankbetrug auf A8 bei Wels gegen Leitschiene geprallt

Zuvor Wohnmobil auf Parkplatz angefahren.

Wels. Ein Autofahrer hat Montagfrüh auf der A8 nach einem Tankbetrug bei der Raststation Aistersheim einen Unfall gebaut. Der Mann war ohne zu bezahlen von der Zapfsäule davon gerast und rammte noch ein auf einem Parkplatz abgestelltes Wohnmobil. Als er auf die Autobahn Richtung Wels auffuhr, gefährdete er durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Nach ca. acht Kilometern geriet er auf der Flucht mit dem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene.

Alarmierte Rettungskräfte des Roten Kreuzes und ein Lkw-Lenker konnten den aggressiven und offenbar alkoholisierten Mann, der unverletzt blieb, so lange festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann verweigerte einen Alkoholtest, seine Identität konnte vorerst nicht geklärt werden, da er keine Ausweisdokumente bei sich hatte. Im Pkw wurden mehrere Treibstoffkanister und Schläuche gefunden. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen.