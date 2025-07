Aus dem Herberstein wurde "OX in the City"

An sechs Tagen gibt es bis Mitternacht warme Küche.

Linz. Nach 22 Jahren hat das legendäre Restaurant Herberstein in der

Linzer Altstadt seine Pforten geschlossen und feierte Donnerstagabend als "OX in the City" seine

gastronomische Auferstehung. Die erfolgreiche Premium-Restaurant-

Kette OX setzt damit ihren Expansionskurs fort und eröffnet in Linz

erstmals in einem neuen City-Format abseits von Shopping-Malls und

Kinocentern. Petra und Thomas Altendorfer führen mittlerweile Restaurants an neun Standorten in ganz Österreich.

Die OX in the City-Küche spannt den Bogen qualitativ von hochwertigen Steaks über eine große Vielfalt von

Grill- und Burger-Spezialitäten bis hin regionalen Mittagsangeboten.

Das OX in the City ist ab der Eröffnung an 6 Tagen in der Woche geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind:Mo – Do 11 – 23 Uhr, Fr – Sa 16 bis 24 Uhr und das mit durchgehend warmer Küche. Ab Sonntag,14.9.,gibt es dann immer am Sonntag von 11 bis 16 Uhr einen Mittagsbrunch. "In der Linzer Altstadt brauchen wir ein Konzept, dasein möglichst großes Publikum von Jung bis Alt und mit vielen unterschiedlichen Geschmäckern anspricht.Sowohl für die heimischen Gäste als auch für das touristische Publikum. Diesen Anspruch werden wir mitdem OX in the City-Konzept erfüllen", sagt Altendorfer.