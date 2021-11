Auto bei Crash in Wald katapultiert – 56-Jähriger tot

Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später im Spital starb.

Sonnberg im Mühlkreis. Ein 56-jähriger Linzer ist Freitagvormittag in Sonnberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Er war mit dem Pkw ins Schleudern geraten und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen in ein Waldstück katapultiert. Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später im Spital starb. Der 64-jährige Lenker des anderen Pkw und dessen 61-jährige Frau wurden schwer verletzt, so die Polizei.