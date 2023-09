Bauernhof in Flammen: 21 Feuerwehren im Einsatz

Rauchentwicklung schränkte sogar Sicht der Autofahrer auf der Pyhrn Autobahn (A9) ein.

Kirchdorf. Zu einem Feuerwehr-Großeinsatz kam es am Donnerstag am späten Nachmittag: Nach Wartberg an der Krems mussten gleich 21 Feuerwehren ausrücken, weil dort der Dachstuhl eines Bauernhauses in Vollbrand stand. Durch die starke Rauchentwicklung hatten sogar die Verkehrsteilnehmer auf der Phyrn Autobahn (A9) nur eingeschränkte Sicht. Starker Wind hatte das Feuer immer wieder angefacht, was den Einsatzkräften Probleme bereitete.



Alarm! Die Lage spitzte sich deshalb zu, weil erst vermutet wurde, dass sich noch zwei Menschen im Gebäude befunden haben sollen. Kurze Zeit später gab es Entwarnung. Beide Personen - der Chef und der Seniorchef der Bäckerei - waren nicht mehr im Gebäude. Laut Auskunft des Roten Kreuzes sollen vier Personen verletzt worden sein, sie alle wurden in ein Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, dürfte aber enorm hoch sein.