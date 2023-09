Linz garantiert modernen Unterricht

Die Stadt investiert weitere 1,3 Millionen Euro in die Bildungs-Infrastrukturen.

Linz. Um zeitgemäßen Unterricht für die Linzer Kinder zu gewährleisten, baut die Stadt Linz schon seit Jahren die Bildungs-Infrastrukturen stetig aus und fördert dadurch moderne Pädagogik. So sind seit 2015 schon mehr als 3,7 Millionen Euro in die Modernisierung der IT-Infrastruktur der öffentlichen Pflichtschulen geflossen. Alle Kinder an den Linzer Pflichtschulen haben so – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern – Zugang zu einer digitalen Grundbildung.



Investitionen. Im nächsten Schritt werden jetzt mehr als 1,3 Millionen Euro investiert und damit die komplette PC-Ausstattung – dies sind etwa 1.550 PCs und Notebooks – an öffentlichen Linzer Pflichtschulen ausgetauscht. „Die zunehmende Vernetzung der Gesellschaft und die Digitalisierung wirkt sich längst auf das alltägliche Leben und alle Altersgruppen aus. Durch die neue digitale Infrastruktur können wir sicherstellen, dass an unseren Linzer Schulen innovative Lehr- und Lernformate im Unterricht zum Einsatz kommen. Die Kinder werden durch die Förderung individueller Fähigkeiten bereits als Schülerinnen und Schüler optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet“ “, betont der Bürgermeister von Linz, Klaus Luger (SPÖ).

Projekt Digitale Schule läuft auf Hochtouren

In den vergangenen Jahren wurde bereits eine Reihe an Maßnahmen zur Verbesserung und Modernisierung der digitalen Ausstattung an den Linzer Schulen umgesetzt. Dass alle öffentlichen Linzer Mittelschulen die notwendigen IT-infrastrukturellen Grundvoraussetzungen erfüllen, war auch Voraussetzung für die Teilnahme an der im Herbst 2021 vom Bund gestarteten Initiative „Digitale Schule“. Ebenfalls im Jahr 2021 hatte sich die Stadt Linz im Rahmen ihres Programms Digitales Linz dazu bekannt, nach Abschluss der bereits beschlossenen IT-Projekte auch die technische Ausstattung an den öffentlichen Pflichtschulen zu evaluieren. Ab dem Herbst 2022 wurde diese Evaluierung in Zusammenarbeit mit der IKT Linz GmbH durchgeführt. Ergebnis war, dass im ersten Schritt, aufgrund des Alters und der Leistungsfähigkeit, die gesamte PC-Ausstattung erneuert werden soll.