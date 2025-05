Cocktail-Weltmeister eröffnet neues Lokal in Linz

Stefan Haneder hat 2022 den Cocktail „The 5 Elements“ kreiert – geschmacklich angelehnt an einen Apfelstrudel - und damit den Weltmeistertitel geholt.

Linz. Am Freitag, 9. Mai eröffnet in Linz die neue Mabel Lounge. In der Wienerstraße 166b wird Cocktail-Weltmeister und Multigastronom Stefan Haneder internationale Drinks und Soulfood anbieten, am Wochenende verwandelt sich die Location in einen Club. "Am Wochenende drehen wir auf: Live-DJs, coole Beats und ein Gastgarten, der wie gemacht ist für lange Sommernächte", erklärt Haneder das Konzept. Nachsatz: "After Work bis All-Night-Long, bei Mabel pulsiert das Leben." Sohn Mario Haneder hat mittlerweile die Cocktailbar in Freistadt von Stefan Haneder übernommen. Wochentags ist das neue Linzer Lokal von 10 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 4 Uhr geöffnet. Am Sonntag wird von 10 bis 23 Uhr gemixt. Es werden noch Barmanager und Servicekräfte gesucht.