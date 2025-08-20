Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Salzstadl wird Hotel
© Wikipedia

Drei Ketten

Die neuen Hotels von Linz: Salzstadl wird zur Superbude

20.08.25, 12:27
Teilen

Ehemaliger Salzstadl wird zur "Superbude. 

Linz. Auf einer Architekturplattform wurde das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs für das geplante Hotelgebäude statt des Linzer Salzstadel bekannt gegeben. Das Linzer Architekturbüro „mia2“ hat gewonnen. Die Hotelkette „Superbude“ mit Niederlassungen in Wien und Hamburg könnte das Hotel führen, dort prüft laut Medieninfo derzeit die Entwicklungsabteilung das Projekt. Für das neue Hotel muss das historische Gebäude nun abgerissen werden– im Gegensatz zum Salzamt steht der Salzstadel nicht unter Denkmalschutz „Zentrales Leitmotiv des Entwurfs ist die Verschmelzung der geschichtlichen städtischen Ansicht mit dem Grünraum, der das Schloss umgibt“, heißt es vom Linzer Architekturbüro. 

Beim Arcotel Tabakfabrik hat sich das geplante Eröffnungsdatum vom dritten Quartal 2025 auf 2026 verschoben. Die 189 Zimmer des 4-Sterne-Hotels erstrecken sich über neun Etagen des neuen Quadrill Towers an der Ecke Gruberstraße/Donaulände. Im hoteleigenen Restaurant auf 109 Metern Höhe wird man einen atemberaubenden 360°-Rundumblick auf Linz haben. 

Arcotel Tabakfabrik
© oe24

Aus dem Linzer Prielmayerhof in der Weißenwolffstraße in Linz wurde mit 1. August ein B&B-Hotel. Als Eröffnungsangebot gibt es eine Nacht um 52,40 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden