Die neuen Hotels von Linz: Salzstadl wird zur Superbude

Ehemaliger Salzstadl wird zur "Superbude.

Linz. Auf einer Architekturplattform wurde das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs für das geplante Hotelgebäude statt des Linzer Salzstadel bekannt gegeben. Das Linzer Architekturbüro „mia2“ hat gewonnen. Die Hotelkette „Superbude“ mit Niederlassungen in Wien und Hamburg könnte das Hotel führen, dort prüft laut Medieninfo derzeit die Entwicklungsabteilung das Projekt. Für das neue Hotel muss das historische Gebäude nun abgerissen werden– im Gegensatz zum Salzamt steht der Salzstadel nicht unter Denkmalschutz „Zentrales Leitmotiv des Entwurfs ist die Verschmelzung der geschichtlichen städtischen Ansicht mit dem Grünraum, der das Schloss umgibt“, heißt es vom Linzer Architekturbüro.

Beim Arcotel Tabakfabrik hat sich das geplante Eröffnungsdatum vom dritten Quartal 2025 auf 2026 verschoben. Die 189 Zimmer des 4-Sterne-Hotels erstrecken sich über neun Etagen des neuen Quadrill Towers an der Ecke Gruberstraße/Donaulände. Im hoteleigenen Restaurant auf 109 Metern Höhe wird man einen atemberaubenden 360°-Rundumblick auf Linz haben.

Aus dem Linzer Prielmayerhof in der Weißenwolffstraße in Linz wurde mit 1. August ein B&B-Hotel. Als Eröffnungsangebot gibt es eine Nacht um 52,40 Euro.