"Die Sammlung" neu konzipiert im Lenots Kunstmuseum

Zum Ausstellungsstart gibt es am Sonntag, 8. März um 11 Uhr eine Führung.

Linz. Die Samm­lung ist das Herz­stück und die See­le unse­res Muse­ums. Grund­ge­dan­ke der Prä­sen­ta­ti­on ist eine chro­no­lo­gi­sche Abfol­ge, die es ermög­licht, die wich­tigs­ten Bewe­gun­gen und Sti­le der Kunst­ge­schich­te vom 19. Jahr­hun­dert bis zur Gegen­wart im Ori­gi­nal ken­nen zu ler­nen. Zusätz­lich legt das Lentos Kunstmuseum den Fokus auf Künstler, die eine beson­de­re Bezie­hung zu Linz und zum Lentos haben, wie VALIE EXPORT und Her­bert Bay­er. Kunst­ge­schich­te ist nichts Sta­ti­sches, im Gegen­teil, der Kanon wird immer wie­der neu geschrie­ben und so kommt es lau­fend zu Neu­be­wer­tun­gen und Wie­der­ent­de­ckun­gen. So wird das Muse­um zum Instru­ment für das Erle­ben und Ver­ste­hen der Kunst­ge­schich­te und führt hin zu den Wech­sel­aus­stel­lun­gen, die sich vor­wie­gend der aktu­el­len Kunst wid­men.

2026 wird die Dau­er­prä­sen­ta­ti­on vom haus­ei­ge­nen kura­to­ri­schen Team neu kon­zi­piert. Ab Sonntag, 8. März wer­den u. a. Wer­ke von VALIE EXPORT, Haus-Rucker-Co, Mar­tha Jung­wirth, Gus­tav Klimt, Oskar Kokosch­ka, Maria Lass­nig und vie­len wei­te­ren bedeu­ten­den öster­rei­chi­schen und inter­na­tio­na­len Künstler gezeigt. Arbei­ten aus der Stif­tung von Erwin Hau­ser – dar­un­ter auch Wer­ke, die für die Öffent­lich­keit bis­her noch nicht zugäng­lich waren – ergän­zen die Neuaufstellung.