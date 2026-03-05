"Die Sammlung" neu konzipiert im Lenots Kunstmuseum

Zum Ausstellungsstart gibt es am Sonntag, 8. März um 11 Uhr eine Führung.
Linz. Die Sammlung ist das Herzstück und die Seele unseres Museums. Grundgedanke der Präsentation ist eine chronologische Abfolge, die es ermöglicht, die wichtigsten Bewegungen und Stile der Kunstgeschichte vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart im Original kennen zu lernen. Zusätzlich legt das Lentos Kunstmuseum den Fokus auf Künstler, die eine besondere Beziehung zu Linz und zum Lentos haben, wie VALIE EXPORT und Herbert Bayer. Kunstgeschichte ist nichts Statisches, im Gegenteil, der Kanon wird immer wieder neu geschrieben und so kommt es laufend zu Neubewertungen und Wiederentdeckungen. So wird das Museum zum Instrument für das Erleben und Verstehen der Kunstgeschichte und führt hin zu den Wechselausstellungen, die sich vorwiegend der aktuellen Kunst widmen.
2026 wird die Dauerpräsentation vom hauseigenen kuratorischen Team neu konzipiert. Ab Sonntag, 8. März werden u. a. Werke von VALIE EXPORT, Haus-Rucker-Co, Martha Jungwirth, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Maria Lassnig und vielen weiteren bedeutenden österreichischen und internationalen Künstler gezeigt. Arbeiten aus der Stiftung von Erwin Hauser – darunter auch Werke, die für die Öffentlichkeit bisher noch nicht zugänglich waren – ergänzen die Neuaufstellung.