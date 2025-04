Die schönsten Ostermärkte in Oberösterreich

Ostermärkte finden dieses Wochenende im Schloss Weinberg, im Freilichtmuseum Stehrerhof und im Klostergarten Pupping statt.

OÖ. Mit einem bunten Mix aus Brauchtum, Kulinarik, Kultur und gelebter Tradition präsentiert sich die Osterzeit alljährlich in Oberösterreich. Einer der schönsten Ostermärkte im Land findet seit über 20 Jahren im Freilichtmuseum Stehrerhof in Neukirchen an der Vöckla (Bez.Vöcklabruck) statt. An etwa 70 Ständen bieten am 5. und 6. April von 10 bis 17 Uhr die Aussteller in liebevoller Handarbeit verzierte Ostereier, Osterratschen, Osterkerzen, Ostergebäck und frühlingshafte Dekorationen für Haus und Garten an. Die Besucher können beim Anfertigen eines Palmbuschens zusehen. Im Hof des Bauernhauses werden Bauernkrapfen angeboten. Verschiedene Musikgruppen spielen auf.

© Stehrerhof ×

Das mächtige Renaissance-Schloss Weinberg lädt ebenfalls dieses Wochenende von 9 bis 17 Uhr zum Ostermarkt "Frühlingserwachen auf Schloss Weinberg". Im von den Bezirksbäuerinnen frühlingshaft geschmücktem Schloss präsentieren sich mehr als 80 Aussteller des österlichen Kunsthandwerks. Es gibt gebackene Mäuse mit regionalem Weißmohn. Vier Euro Eintritt. Auch im Klostergarten Pupping in Eferding findet am Samstag und Sonntag ein Ostermarkt statt - bei freiem Eintritt.