Dörfel: Gemeinsam verbindende Werte definieren

ORF-Comedy-Show lässt Kabarettisten in der "Pension Schöller" träumen Rudi Schöller hat seinen Podcast fürs Fernsehen adaptiert und gibt in einer Wohnung mit Retro-Charme den Gastgeber - "Alle, die ich angerufen habe, haben zugesagt" - Auftakt am 17. Juni - BILD