Vizekanzler Babler: "Ganz Österreich trauert"

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) zeigte sich erschüttert über den Amoklauf in Graz.

"Wir trauern. Ganz Österreich trauert", schreibt Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) auf seiner Facebook-Seite. Der Amoklauf in Graz erschüttere "unser gesamtes Land bis ins Mark", so der SPÖ-Chef. "Es ist unmöglich, diese entsetzliche Tragödie in Worte zu fassen".

"Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Lieben", so Babler. Und: "Den Jugendlichen, die voller Hoffnung in die Zukunft geblickt haben. Der Lehrkraft, die ihr Leben in den Dienst unserer Jugend gestellt hat. Den Eltern, Verwandten, Freundinnen und Freunden, deren unerträglicher Schmerz durch nichts zu lindern ist."

Der Vizekanzler betonte, dass Österreich in diesen dunklen Tagen zusammenstehe. "Wir stehen an der Seite von Graz. Das Miteinander und die Menschlichkeit müssen und werden in unserem Land immer an erster Stelle stehen."