Drei 13-Jährige raubten ein Taxi in OÖ

Die jugendlichen Täter haben den Wagen auf ihrer Spritztour stark beschädigt.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 72-jähriger Taxilenker von drei vorerst unbekannten, jugendlichen Personen im Bereich von Pettenbach in Oberösterreich, beraubt. Die drei Personen ließen sich von Linz nach Pettenbach fahren und als das Taxi anhielt, dürften die zwei männlichen Personen den Lenker gewaltsam aus dem Auto gezogen haben. Schließlich fuhren sie mit dem Taxi davon.

Eine männliche Person konnte anhand eines vorgelegten Lichtbildes zweifelsfrei als Haupttäter und anschließenden Fahrer vom Taxilenker identifiziert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Taxi verlief vorerst negativ. Aufgrund der Personenbeschreibungen der beiden Mittäter, konnten Jugendkontaktbeamte des Stadtpolizeikommandos Linz auch die weiteren Personen, ein ebenfalls 13-jähriger Bursche aus Linz und ein 13-jähriges Mädchen, aus dem Bezirk Linz-Land, identifizieren.

Auto stark beschädigt

Zwischenzeitlich wurde gegen 8:15 Uhr das geraubte Taxi stark beschädigt in einem Feld in Hohenzell, Bezirk Ried, aufgefunden. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Flüchtigen in einem weiteren Taxi (nicht geraubt) in Richtung Wels festgestellt werden. Das Taxi wurde in Wels schließlich angehalten und die drei Personen konnten festgenommen und einvernommen werden.