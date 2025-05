Dynatrace mit 1,7 Milliarden Dollar Umsatz: Bald 1.500 Mitarbeiter in Linz

Dynatrace baut im Linzer Hafen weiter groß aus.

Linz. Das 2005 in Linz gegründete und seit 2019 an der New Yorker Börse notierende Softwareunternehmen Dynatrace hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 19 Prozent auf 1,517 Mrd. Euro gesteigert. Dynatrace baut bis Ende 2026 in Linz seinen Hauptsitz aus. Internationale Fachkräfte werden mit einer voll ausgestatteten Wohnung gelockt, es wird bei der Suche nach Schulplätzen geholfen und es werden Visa bezahlt.

„Die KI-basierte Observability-Plattform von Dynatrace schafft genau jenes klare Bild von der IT-Infrastruktur, das es braucht, um die Weichen für hohe geschäftliche Ausfallsicherheit und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu stellen. Moderne digitale Unternehmen, können mit Dynatrace ihre Systeme und Daten besser verstehen, und so schneller analysieren, automatisieren und innovativer sein“, so Dynatrace CTO Bernd Greifeneder in der Aussendung.