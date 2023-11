Einigung: Pflegeschule für Weyregg

15.000 Quadratmeter groß ist das Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Weyregg. Nun soll es eine Pflegeschule werden.

Weyregg. Seit zehn Jahren wird bereits diskutiert, was am Areal und im leerstehenden und baufälligen Gebäude der Landwirtschaftsschule in Weyregg passieren soll. Von einem Luxushotel war die Rede, nun steht aber fest: Es entsteht eine Pflegeschule inklusive Wohneinrichtung. Am Dienstag soll der Verkauf um 3,6 Millionen Euro an die VIVAG Vorsorge Immobilienveranlagungs AG beschlossen werden.

Die Gemeinde wurde in die Zukunft des 15.000 Quadratmeter-Areals nicht eingebunden. Aber Bürgermeister Michael Stur (ÖVP) "scheint diese Perspektive sehr positiv", sagt er. Und er weiß, dass die Immobilie saniert werden muss, bevor sie wieder genutzt werden kann. Auch die Infrastruktur im Ort passt zum neuen Vorhaben. Die Details zu dem Projekt wird sich der Weyregger Gemeinderat anschauen müssen, sagt Stur. Dazu gehört auch die Frage, ob eine Umwidmung nötig ist. An dieser scheiterte nämlich das letzte Projektvorhaben - ein Luxushotel.