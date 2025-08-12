Alles zu oe24VIP
Kattas in Krenglbach
Eisbomben für Kattas im Zoo Schmiding

12.08.25, 15:16
Es geht auch um geistige und körperliche Auslastung. 

Krenglbach. Auch im Tierreich gibt es bei sommerlichen Temperaturen nichts Besseres als eine kühle Erfrischung – besonders, wenn sie clever verpackt ist. Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels sorgen jetzt spezielle Eisbomben für Begeisterung bei den Kattas und Schwarz-weißen Varis: An einem Seil befestigt und gefüllt mit gefrorenen Früchten und Nüssen, stellen die Leckerbissen nicht nur eine willkommene Abkühlung dar, sondern auch eine spannende Herausforderung für die Tiere.

Dabei zeigt sich einmal mehr, wie unterschiedlich die beiden Lemurenarten an neue Aufgaben herangehen.

Die Kattas wählen eine gemütliche Taktik: Sie ziehen das Eis mit ihren Händen am Seil nach oben und blieben dabei entspannt auf dem Ast sitzen.
Die Schwarz-weißen Varis hingegen beweisen viel Körpereinsatz: Sie hängen sich kopfüber an Äste, um die Eisbomben zu erreichen, oder stellen sich auf die Hinterbeine und strecken sich vom Boden aus in die Höhe.

Beschäftigung mit Mehrwert

„Solche sogenannten Enrichment-Angebote sind ein wichtiger Bestandteil moderner Tierhaltung“, erklärt Tierpflegerin und Futtermeisterin Manuela Schmeisser. „Sie fördern die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere, regen zum Nachdenken, Klettern und Forschen an – und gerade bei warmem Wetter sind gefrorene Varianten wie diese natürlich besonders beliebt.“

Im Zoo Schmiding werden solche Beschäftigungsmaßnahmen regelmäßig umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um Abwechslung im Tagesablauf, sondern auch um geistige und körperliche Auslastung, die speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Tierart abgestimmt .

