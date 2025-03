Energie AG eröffnet neue Schnellladestationen in OÖ

Die Energie AG sorgt mit neuen Schnellladestationen für noch bequemeres Laden von E-Autos entlang der Hauptverkehrsrouten in Oberösterreich – mit bis zu 300 kW Ladeleistung.

In Oberösterreich wird das Laden von E-Autos dank der Energie AG immer schneller und komfortabler. Neue Schnellladestationen mit bis zu 300 kW wurden entlang der A1, A9 und wichtigen Bundesstraßen errichtet – etwa in Gosau, Aigen-Schlägl, Micheldorf und Frankenmarkt. Besonders beliebt: Zwei neue 100-kW-Ladepunkte bei Carlovers in Pasching. Dort kann man das Auto nicht nur laden, sondern auch reinigen – ein Rundumservice, so Geschäftsführer Radek Veselka. Bezahlt wird bequem auch mit Kreditkarte. Insgesamt betreibt die Energie AG 730 Ladepunkte, davon rund 75 Schnelllader. Weitere Standorte sind geplant.