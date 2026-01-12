Messe Tulln: HausBau+EnergieSparen

Zum Start in die Bausaison bietet die HausBau+EnergieSparen Tulln von 16. bis 18. Jänner 2026 volle Information zu den neuesten Produkten und umfassende Beratung an einem Ort. Das Angebot: 360 Aussteller in allen Kernbereichen, Beratung mit unabhängigen Experten und mehr als 60 Fachvorträgen.

Vorgestellt werden vielfältige Technologien und Baustoffe – vom klassischen Typenhaus bis zur maßgeschneiderten Planung durch Architekten oder Baumeister. Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Baukonzepte, moderne technische Lösungen, passende Dämmmethoden sowie ein großes Angebot an spezialisierten Fachbetrieben und innovative Lösungen rund um das Thema Sanieren.

Ziegelhaus, Massivhaus oder Ökohaus in Fertighausbauweise

Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln sind alle namhaften Fertighausfirmen vertreten. Darüber hinaus gibt es Beratung zu individuell geplanten Niedrigenergiehäusern mit ökologischen Baustoffen für das optimale Wohnklima. Moderne Holzarchitektur begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten und überzeugt von der Bautechnik im Einklang mit der Natur.

Erstmals kostenlose und unabhängige Beratungsstelle

Nachhaltiges Bauen und Sanieren ist der Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Deshalb gibt es erstmals in Tulln eine Baurettungsgasse als unabhängige und kostenlose Beratungsstelle. Hausbesitzer und Bauwillige finden hier neutrale Beratung durch Sanierungs- und Hausbaucoaches. Präsentiert werden auch interessante ökologische Produkte rund um Lehm, Stroh und Holz. Natürlich findet man in der Baurettungsgasse auch ausführende Unternehmen wie Wärmepumpenspezialisten, Bau- und Holzbaufirmen und nicht zuletzt gesunde Fenster.

Fachberatung und Speed Dating

pro:Holz Niederösterreich und der Österreichische Fertighausverband präsentieren sich wieder auf der HausBau+EnergieSparen Tulln und bieten alles zu den Schwerpunkten Holzfachberatung, Holzinformation, Holzwerbung, Bauen mit Holz und Zusammenarbeit mit Aus- und Weiterbildung. Das Speed Dating der IG Architektur ist die Möglichkeit, mit Architekten direkt auf der der Messe in Kontakt zu treten und in kurzen Gesprächen die passenden Planungen für das Projekt zu finden. Teilnehmen kann jeder mit einem konkreten Bauprojekt nach schriftlicher Anmeldung bei IG Architektur.