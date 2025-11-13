Alles zu oe24VIP
Cornelia Richter
© APA/GEORG HOCHMUTH

Antrittsinterview

Erste Bischöfin warnt vor Online-Radikalisierung

13.11.25, 10:16
Teilen

"Dass erstmals eine Frau in das Bischofsamt gewählt wurde, sei ein „starkes Signal dafür, dass Verantwortung und Leitung Frauen selbstverständlich zusteht“, sagt Bundesministerin Korinna Schumann (SPÖ).

. Cornelia Richter wurde am Samstag als erste Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich in ihr Amt eingeführt. In ihrem ORF-Antrittsinterview sieht die 54-Jährige aus Bad Goisern  in sozialen Medien neben Chancen für die Kirche auch eine wachsende Gefahr von Radikalisierung durch religiöse Influencer. In diesen Formaten werden oft „ganz einfache schwarz-weiß Lösungen“ angeboten. Das seu immer gefährlich. "Wo es zu ganz harten Gegensätzen kommt, da wird überhaupt nicht mehr die Komplexität der eigentlichen Lebenssituation gesehen", so Richter.

Vorbild für Mädchen

Für die Kirche sieht die Neo-Bischöfin, was die eigene Social-Media-Präsenz angeht, „definitiv Luft nach oben“. Richter betont, dass die Kirche gerade in dieser unsicheren Welt „ein guter Gesprächspartner“ sein könne. Die erste Bischöfin will für jungen Frauen und Mädchen ein Vorbild sein.

