Erwin Wurm wurde u.a. mit seinen Skulpturen Fat Car und Narrow House bekannt.

Am 7. März wird im Francisco Carolinum die Ausstellung "Photographic Sculptures" von Erwin Wurm eröffnet.

urm zählt zu den international bekanntesten zeitgenössischen Kunstschaffenden Österreichs.

Das FC Linz zeigt mit seinen fotografischen Werken einen Teil seines Œuvres, der bisher nur selten zu sehen war.

In den 1980er- und 1990er-Jahren, begann der Künstler das Konzept „Skulptur“ neu zu denken. Wurms ironische Dekonstruktion kunsthistorischer Gewissheiten führte schließlich zu einer Auffassung von Skulptur, die Prozesshaftes, Temporäres sowie Performatives einschließt. Medien wie Fotografie und Video spielen eine wesentliche Rolle in seinem Œuvre, weil sie sich eignen, den prozesshaften Charakter seiner „skulpturalen Handlungen“ festzuhalten und mitunter wieder in das Objekthafte zu überführen. Der Künstler bezeichnet seine fotografischen Arbeiten auch als Photographic Sculptures.

Die Schau zeigt Collagen, Kontaktbögen und vom Künstler selbst ausgearbeitete Abzüge aus seinem Archiv, die zum Teil erstmals ausgestellt werden, genauso wie Arbeiten aus den bekannten Serien 59 Positions oder One Minute Sculptures und gibt Einblick in jene Überlegungen die in seinen späteren großformatigen Arbeiten wie 'Fat Car' oder 'Narrow House' kulminieren.

Wirtschaftspartner der Ausstellung ist die Energie AG Oberösterreich.Die Schau läuft bis 7. September.