ESC: Wels und Linz offiziell angemeldet

Seit dem Sieg von Österreich beim ESC ist der Wunsch bei Oberösterreichs größten Städten Wels und Linz groß, das Megaevent in Oberösterreichs Zentralraum zu bekommen.

Linz/Wels. Jetzt ist es auch offiziell: Wels und Linz haben sich am Mittwoch als Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr angemeldet. "Die Mindestanforderungen für die offizielle Interessenbekundung zur Austragung des größten und renommiertesten Musikevents weltweit werden erfüllt, um für den mehrstufigen Auswahlprozess als Austragungsort in Frage zu kommen", sagt Peter Jungreithmair von Wels Marketing & Touristik GmbH.

Auch LH Thomas Stelzer hat bereits zugesichert, die Bemühungen von Wels und Linz, den ESC auszurichten, zu unterstützen. Die Voraussetzungen – von der Infrastruktur über die Hallenkapazität, die internationale Anbindung und die ausreichenden Unterkünfte bis hin zu organisatorischen Umsetzungskonzepten – sind in Wels und Linz jedenfalls bestens gegeben.

Ist es eine Tagträumerei? Linz hat mit dem Brucknerhaus, der TIPS-Arena und dem Stadion nebenan, dem Designcenter oder dem Posthof tolle Locations, die in Kombination für so ein Event geeignet sind. Wels hat die neue Messehalle 22. Mit mehr als 12.000 verfügbaren Betten in Wels, Linz und den umliegenden Tourismusregionen kann für die Unterbringung von Fans, Künstlern und Medienvertretern gesorgt werden.