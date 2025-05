Falscher Lehrer will zurück ins Klassenzimmer

Er wurde mit gefälschten Zeugnissen als Lehrer entlarvt und verurteilt. Jetzt will der 48-jährige Mann aus Steyr zurück in den Unterricht – ohne abgeschlossene Ausbildung.

Steyr. Jener 48-jährige Mann, der in Steyr jahrelang mit gefälschten Zeugnissen unterrichtet hat, will wieder Lehrer werden. Trotz einer Verurteilung zu drei Monaten bedingter Haft plant er, sich erneut an der Mittelschule zu bewerben. Der Fall des falschen Lehrers flog im März auf.. Der Mann brach sein Studium kurz vor dem Abschluss ab, erschlich sich dann aber mit gefälschten Unterlagen eine Stelle in der Mittelschule, in der, wie er sagt, seine Schüler auf ihn warten. Er sagt, dass er seiner Arbeit "mit Leib und Seele" nachging und zu seinen Schülern zurück möchte. Die Strafe bleibt ohne Eintrag im Leumundszeugnis. Trotz allem sieht er sich weiter als Lehrer und hofft auf eine neue Chance.