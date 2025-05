Fassadenreiniger (35) berührt Hochspannung – sofort tot

Der 35-Jährige war in eine Hochspannungsleitung geraten. Ein Arbeitskollege war gerade an einer anderen Stelle des Hauses beschäftigt – er hörte nur noch die Schreie seines Kollegen.

Oberösterreich. Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Arbing (Bezirk Perg) ereignet. Ein 35-jähriger Fassadenreiniger aus Linz kam bei der Reinigung eines Mehrparteienhauses ums Leben, als er mit seiner Reinigungslanze versehentlich eine Hochspannungsleitung berührte. Sein 34-jähriger Kollege, der gerade an der Vorderseite des Gebäudes arbeitete, wurde laut "ORF Oberösterreich" durch laute Schreie auf den Unfall aufmerksam und alarmierte sofort Rettungskräfte.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den herbeigerufenen Notarzt verstarb der verunglückte Arbeiter noch an der Unfallstelle.